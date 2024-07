Młoda piosenkarka Ewa Farna osiągnęła już w Polsce i Czechach naprawdę dużo. Złote i platynowe płyty. Dziesiątki nagród na koncie. Takich sukcesów może pozazdrościć nie jedną artystka. Gwiazda udzieliła ostatnio wywiadu dla magazynu "Viva!". Piosenkarka wyznała w nim co powiedziała w garderobie po otrzymaniu nagrody Viva Comet:

- Powiedziałam: "Kurczę, to jest fantastyczne, że człowiek nie musi z siebie robić Lady Gagi, nosić peruki i pokazywać pupy, aby zaistnieć" - zdradza Farna w "Vivie!".

Czyżby był to przytyk do którejś z artystek? Może chodzi o Dodę? W tym roku Farna już dwukrotnie ją pokonała. Raz, właśnie na Viva Comet, a drugi przy okazji tegorocznych MTV EMA. Wygląda na to, że 18-letnia Ewa ma coraz większy apetyt na tron "królowej". Zważywszy na fakt, że Doda emigruje, jest spora szansa na zajęcie tego miejsca.

