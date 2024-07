W ostatnich tygodniach coraz większe zainteresowanie mediów wzbudza związek Jakuba Rzeźniczaka i Edyty Zając. Przystojny piłkarz związany z klubem Legia Warszawa coraz chętniej pokazuje się z piękną kandydatką do tytułu Miss Polonia. Obserwatorzy konkursu nie mają wątpliwości, że to właśnie Zając zostanie nową Miss i zastąpi Paulinę Krupińską. Przypomnijmy: Przyszła Miss Polonia w kampanii znanej marki. Wygryzła Natalię Siwiec

Edyta postanowiła wynagrodzić swojemu chłopakowi to, że podobnie jak jego koledzy nie mógł zagrać na Mundialu i wybrała się do centrum handlowego po... telewizor w którym Kuba będzie mógł oglądać mecze rozgrywane w Brazylii. Fotoreporterzy towarzyszyli jej od momentu zakupu do rozpakowania nabytku w mieszkaniu. Rzeźniczak nie posiadał się z radości, kiedy zobaczył jaki prezent ma dla niego ukochana.



Dostałem telewizor, na którym wspólnie oglądamy te spotkania, więc to taki praktyczny prezent. Bardzo miła niespodzianka. Sprawdzę funkcję separacji dźwięku. Mój poprzedni telewizor takiej nie miał, nie mogłem wyłączyć głosu komentatora czy dźwięku trybun. Poza tym na nowym sprzęcie na bieżąco sprawdzam wiadomości sportowe, nie muszę sięgać po komputer - cieszy się na łamach Gwizdek24.pl



Internauci szybko zauważyli, że ustawka jest na tyle nieudolna, że para ogląda mecz w telewizorze, który nie jest podłączony. Miało być pięknie - wyszło jak zawsze.

