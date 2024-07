Dla Edyty Herbuś ciało to od wielu lat narzędzie pracy, musi więc utrzymywać je w dobrej formie. Gwiazda twierdzi jednak, że w zachowanie pięknego wyglądu nie wkłada nadmiernej pracy. Jej zdaniem kluczem do sukcesu jest równowaga między zdrowym stylem życia opartym na aktywności fizycznej, w jej przypadku tańcu i jodze, a zdrową dietą i pozytywnym nastawieniem do świata. (Więcej: Najlepsze diety odchudzające – opisy, składniki, jadłospisy)

Ale czy to wystarczy? Odpowiedzi szukajcie w wideo!

Edyta Herbuś o diecie.

Jak dba o dietę?