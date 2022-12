Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" jest mamą dwójki dzieci. Ryszard i Blanka często goszczą na instagramowym koncie swojej mamy i widać, że dzieci rolniczki rosną jak na drożdzach. Tym razem Małgosia Borysewicz pokazała, jak rodzinnie relaksują się w czasie pracy, a to zdjęcie skradł jej synek. Ryś to prawdziwa gwiazda i wygląda na to, że pozowanie do zdjęć przychodzi mu bardzo naturalnie. To zdjęcie trzeba zobaczyć! Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie syna. To mały model! Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" była jedną z pierwszych rolniczek, które zdecydowały się na udział w programie. Piękna blondynka, która szukała miłości w hicie TVP1 wzbudziła mnóstwo emocji, a o jej serce walczyło trzech kandydatów. Ostatecznie Małgorzata zdecydowała się wybrać Pawła i do dziś są szczęśliwym małżeństwem, a mężczyzna całkowicie zmienił swoje życie i doskonale odnalazł się na gospodarstwie, które pochłania go bez reszty. Małgorzata Borysewicz często w relacjach na Instastory pokazuje, jak odwiedza męża razem z dziećmi podczas codziennych prac. Tak też było i tym razem, a rolniczce towarzyszył także syn - Ryszard to prawdziwy model. Sami spójrzcie! To najsłodsze, co dziś zobaczycie... Zobacz także: Małgorzata z "Rolnik szuka żony" wyznaje: "Przez ostatni rok żyłam z poczuciem winy" Syn Małgorzaty i Pawła z "Rolnik szuka żony" to cały tata i urodzony model! Z powodzeniem mógłby występować w kampanii reklamowej produktów dla dzieci! Małgorzata i Paweł Borysewiczowie to jedna z najpopularniejszych par, które znalazły miłość w programie "Rolnik szuka żony". Dziś są rodzicami dwójki dzieci: Rysia i Blanki i udowadniają,...