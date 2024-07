1 z 6

Kilka miesięcy temu Edyta Herbuś definitywnie zakończyła swój związek z Mariuszem Trelińskim. Para była ze sobą 7 lat i tworzyła dość burzliwą relację. Nieustannie mówiło się o rozstaniach Edyty i Mariusza oraz powrotach. W końcu jednak oboje podjęli decyzję o zakończeniu związku.

Mariusz był za bardzo skupiony na sobie i swoich projektach. Mieli z Edytą różne potrzeby. coraz bardziej mu przeszkadzało, że postawiła na swój rozwój duchowy i zawodowy. Ale nikt nikogo nie wyrzucał z mieszkania, bo oni nigdy ze sobą nie mieszkali – zdradził "Party" informator.

Mariusz Treliński ma nową partnerkę!

O ile Edyta Herbuś skupia się obecnie na sobie i swoich projektach, o tyle Mariusz Treliński wpadł w wir romansów. Jakiś czas temu był widziany w towarzystwie 26-letniej Sary Faraj, a teraz… został przyłapany z tajemniczą blondynką!

Para wybrała się na romantyczną randkę, która była bardzo udana, wnioskując po zdjęciach uśmiechniętego Mariusza i radosnej kobiety. Co więcej, oboje bawili się ze sobą tak dobrze, że tańczyli na ulicy! Wiele wskazuje na to, że Edyta Herbuś i Mariusz Treliński już do siebie nie wrócą...

