Edyta Herbuś i Mariusz Treliński rozstali się! Po trwającym ponad sześć lat związku, miłość tancerki i reżysera się wypaliła. Magazyn "Party" dotarł do nowych informacji, dotyczących kulisów najbardziej zaskakującego rozstania w show-biznesie. Nie potwierdziły się doniesienia tabloidów, że to Mariusz Treliński porzucił Edytę Herbuś, spakował jej walizki i znalazł sobie na jej miejsce nową partnerkę! Co ciekawe, para rozstała się już w listopadzie, choć informacja do mediów przeciekła dopiero teraz. I pewnie Edycie i Mariuszowi udałoby się ten fakt nadal utrzymać w tajemnicy, gdyby Treliński nie pojawił się na jednym z pokazów mody w towarzystwie młodej aktorki, Sary Faraj.

Co przyczyniło się do rozpadu związku Herbuś i Trelińskiego?

Mariusz był za bardzo skupiony na sobie i swoich projektach. Mieli z Edytą różne potrzeby. coraz bardziej mu przeszkadzało, że postawiła na swój rozwój duchowy i zawodowy. Ale nikt nikogo nie wyrzucał z mieszkania, bo oni nigdy ze sobą nie mieszkali – zdradził "Party" informator.

Dodaje też, że trudną decyzję o zakończeniu tego związku podjął... nie Mariusz! Para zrobiła to wspólnie, choć dla obojga było to bolesne. Edyta ma 35 lat i poważnie myślała o założeniu rodziny, na co jej partner nie był gotowy.

Jesteś ciekaw, jak Edyta skomentowała swoje rozstanie z Mariuszem Trelińskim? Przeczytasz w nowym "Party".

Edyta Herbuś po rozstaniu z Mariuszem Trelińskim wyjechała do Hondurasu na medytacje.

Edyta Herbuś skomentowała rozstanie z ukochanym.

Herbuś i Treliński byli parą ponad 6 lat. W lutym mieli świętować 7. rocznicę związku.