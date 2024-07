Reklama

Edyta Górniak w show TVN?

W tym roku Edyta Górniak świętuje 25-lecie pracy artystycznej. W związku z tym jubileuszem piosenkarka najpierw przygotowała dla fanów recital na festiwalu w Opolu, a teraz nagrywa płytę, która ukaże się już jesienią. Do tego już 8 sierpnia rusza jej trasa koncertowa "Love 2 Love". Pierwszy koncert w Kielcach. To nie koniec niespodzianek, które szykuje gwiazda!

Jak udało nam się dowiedzieć, Edyta była widziana w siedzibie stacji TVN. Co tam robiła? Podobno Górniak dostała propozycje pojawienia się w jednym z show TVN. Jakim? Mówi się o modowym programie “Project Runway”, który już na wiosnę wraca na antenę TVN. Czy szykują się zmiany w obsadzie jury czy też Edyta otrzymała propozycję wzięcia udziału w show jako gość? Tego dowiemy się już wkrótce! Na razie najważniejszy jest dla niej program “The Voice of Poland”, który rusza we wrześniu. (Zobacz: Wyjątkowa sesja jurorów "The Voice of Poland)

