Już dzisiaj w Warszawie odbędzie się koncert "Wianki 2012", podczas którego na jednej scenie wystąpi plejada gwiazd. Na gigantycznej platformie, 20 na 30 metrów zobaczymy m.in. Damiana Ukeje, Myslovitz, Katie Melua i Edytę Górniak. Diwa przyszykowała dla swoich fanów mini koncert składający się z jej ostatnich singli.

Jak dowiedziało się AfterParty.pl, Edyta zaśpiewa wszystkie piosenki promujące jej nową płytę "My". Swój występ rozpocznie od utworu "Nie zapomnij", a kolejno fani usłyszą "On the run" oraz "Teraz - tu". Wszystko to w medleyu przy fortepianie. Później atmosfera się rozkręci dzięki najnowszemu singlowi "Consequences". Będzie to pierwsze publiczne wykonanie dance'owej piosenki w całości na żywo. Wcześniej mogliśmy posłuchać utworu we fragmencie podczas gali Viva Comet 2012.

Ciekawe czy Edyta pojawi się wystylizowana tak jak na okładce singla, której zdjęcie portale internetowe namiętnie porównywały do Rihanny. Zobacz: Górniak jak seksowniejsza siostra Rihanny