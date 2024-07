Edyta Górniak w The Voice - przegląd najlepszych kreacji z Jak Oni Śpiewają

1 z 16

Najbardziej gorącą wiadomością jest dzisiaj fakt, że Edyta Górniak została jurorką trzeciej edycji The Voice of Poland, która pojawi się na ekranach TVP już tej jesieni. Przypomnijmy: Edyta Górniak jurorem w The Voice!

Górniak ma już całkiem spore doświadczenie jeśli chodzi o udział w talent show - rok temu była opiekunem jednej z grup w programie "Bitwa Na Głosy", a jeszcze kilka lat temu regularnie zasiadła w jury "Jak Oni Śpiewają", gdzie mogliśmy oglądać wokalne popisy polskich celebrytów. Do dziś udział Edyty w "JOŚ" jest jednym z najsłynniejszych momentów w historii polskiej telewizji, bo diwa fundowała telewidzom co tydzień efektowne i czasem zwariowane kreacje, a także mnóstwo emocji, które wzbudzały jej wypowiedzi i zachowanie.

Przygotowaliśmy dla was przegląd najbardziej pamiętnych kreacji Edyty Górniak z czasów "Jak Oni Śpiewają". Myślicie, że przebije je stylizacjami w nadchodzącym sezonie "The Voice of Poland"?