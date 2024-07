Edyta Górniak przyzwyczaiła nas już do tego, że przy każdej możliwej okazji wykazuje się ogromną empatią. Zwłaszcza od kiedy ruszył jej oficjalny Facebook możemy zobaczyć jak wiele emocji diwa czerpie ze wszystkiego co ją otacza. Przykładem może być smutek i żal po śmierci Whitney Houston, czy eko-akcja, w ramach której Górniak obiecywała autograf za posadzone drzewo. Zobacz: "Jeśli chce ktoś mój podpis, niech zasadzi drzewo"

Tym razem, maj okazuje się dla Edyty ważny z powodu egzaminów maturalnych. Chociaż ona sama nie podeszła do takich, bo wybrała karierę i występy na Broadway'u to postanowiła przekazać swoim fanom podchodzącym do tegorocznej matury kilka słów otuchy:

- Nie myślcie o tym egzaminie jako o tym, który ma udowodnić Wasze człowieczeństwo i wartość Duszy. To pewien test w Waszym Życiu, ale wcale nie najtrudniejszy...

- Tak czy inaczej pamiętam z czasów szkolnych, że w skupieniu bardzo pomagały mi zwykłe landrynki. Wypróbujcie, może Wam też pomogą.

Edyta przy "maturalnej okazji" pozdrowiła fanów Ewy Farnej, która już za chwilę spotka się z komisją egzaminującą:

- Przy tej „maturalnej okazji” serdecznie pozdrawiam Fanów Ewy Farny, którzy muszą wykazać teraz ogrom cierpliwości w oczekiwaniu na swoją Idolkę, bo jeśli się nie mylę, Ewa też właśnie przygotowuje się do egzaminów maturalnych.

Nie żebyśmy byli uszczypliwi, ale Górniak źle odmieniła nazwisko Ewy. Z drugiej strony... liczą się chęci i dobre serce, którym Edyta znów zapewne ujęła tysiące Polaków.

AfterParty.pl też trzyma kciuki za wszystkich maturzystów. Powodzenia! :-)