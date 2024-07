We wrześniu Edyta Górniak i dziadkowie dogadali się co do tego, jak mają wyglądać kontakty Allana z rodzicami Dariusza K. - Wiesławem i Tadeuszem Krupami. W piątek "Super Express" poinformował, że Edyta Górniak pogodziła się z teściami. Jest też decyzja sądu w tej sprawie.

Edyta Górniak pogodziła się z byłymi teściami

Jako że złożone były papiery w sądzie, formalnie nie była ważna ugoda zawarta wewnątrz rodziny już we wrześniu. Edyta zaproponowała takie warunki kontaktów z dziadkami, oni na to przystali, Jednak oficjalnie potrzebna była jeszcze decyzja sądu. I wszystko jest poukładane - mówi Super Expressowi znajomy gwiazdy.

Jak donosi gazeta, Krupowie boją się, że wnuk odsunie się od nich. Już podobno zauważyli pierwsze tego oznaki.

Kiedy ostatnio dzwonili do Allanka, słyszeli zdawkowe "tak", "nie", tak jakby ktoś obok niego stał i pilnował, o czym rozmawia. Widzenia też nie zawsze będą możliwe, bo Edyta z małym często wyjeżdża lub nie ma jej w domu - mówi Super Expressowi ich informator.

A co z Dariuszem K.? Już może kontaktować się z aresztu za pomocą telefonu. 6 listopada zapadnie wyrok w jego sprawie. Wtedy będzie wiadomo jak długo nie zobaczy syna.

