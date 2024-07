Edyta Górniak była gościem programu Magdy Mołek “W roli głównej”. Gwiazda opowiedziała o związku z Dariuszem Krupą oraz rozstaniu z Piotrem Schrammem. Dziennikarka poruszyła też temat pojednania Edyty Górniak z mamą Grażyną. Wokalistka stwierdziła, że przez to, że miała trudne dzieciństwo i ciężkie relacje z mamą odnalazła w sobie siłę i usamodzielniła się.

“Zadzwoniłam do mamy w tym roku. Po 9 latach. Widziałam ją raz przez te 9 lat. To były urodziny Allana. To nie ja ją zaprosiłam, a tata Allana. Rozmawiałam z nią teraz w Wielkanoc. Zadzwoniłam do niej powiedzieć, że jej wszystko wybaczam (...) Od mamy uczyłam się bardzo dużo, bo gdybym miała relację rodzinną wzorcową to mogłabym się nie umocnić. Musiałam bardzo szybko i dosadnie uświadomić sobie, że mam tylko siebie, że muszę mieć siłę. Dzięki temu odnalazłam siłę w sobie”, zdradziła Edyta Górniak.