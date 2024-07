P { margin-bottom: 0.21cm; }

Edyta Górniak od pół roku mieszka w Krakowie. Opowiedziała o tym, jak się jej tam żyje. Niestety, na to, żeby miała wrócić do Warszawy, nie ma co liczyć.

Do Warszawy nie wracam, to znaczy wracam do pracy, ale tak żebyśmy mieszkali to na pewno nie. Muszę przyznać, że kiedy wracam do Warszawy z Krakowa, gdzie życie płynie zupełnie innym tempem, to ta Warszawa wydaje mi się jak wielka metropolia. I czuję teraz taki podział: kiedy jestem w Warszawie to przyjechałam do pracy, a jak jestem w Krakowie to jestem w domu. W Krakowie mam czas, żeby wyjść na spacer, napić się spokojnie kawy, porozmawiać z sąsiadami, poczekać na Allana jak wróci ze szkoły - wylicza Górniak.

Edyta Górniak jest też zadowolona z tego, że jej syn Allan ma teraz więcej spokoju. Wybrała dla niego bardzo dobrą, międzynarodową szkołę.

Jest pewna trudność dla Allana, że w Warszawie w szkole pierwszym językiem był francuski, a potem angielski. Teraz jest odwrotnie tu przedmioty są wykładane w języku angielskim, bo jest to szkoła międzynarodowa. Ale to jest niesamowite, że chodzi do szkoły, gdzie jest 30 narodowości i jest dla niego tak naturalne, że dzieci mają różny akcent, mają inne zachowania, upodobania, religie, wyznania, ubiór. Teraz na wyjazdach Allan nie zatrzymuje swojej uwagi na tym, że ktoś się nie modli. Taka szkoła otwiera umysł i daje możliwości, bo języki dają możliwości - tłumaczy w wywiadzie Edyta Górniak.

Jest jeszcze jedna ważna zaleta tego, że teraz Edyta Górniak mieszka w Krakowie, a nie w Warszawie.

Paparazzi w Warszawie stali od rana do wieczora pod szkołą, pod domem. Teraz w Krakowie może tylko ze 3 razy w miesiącu. Bardzo dziękujemy - mówi uśmiechnięta Edyta Górniak.

Edyta Górniak udzieliła wywiadu, gdy była w Gdańsku z synem na prezentacji luksusowych jachtów i samochodów.

Edyta Górniak z synem Allanem prawie się nie rozstaje.