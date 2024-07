Już jutro do sklepów trafi kolejny numer magazynu "Party". Po kilku tygodniach na okładkę ponownie trafiła Edyta Górniak, która tym razem opowiedziała jak z byłym mężem walczy o syna. Gwiazda zapewnia, że "liczy się każdy dzień". Jakie są jej plany na przekonanie Dariusza Krupy by Allan poszedł do prywatnej szkoły?

Reklama

Zobacz: "Oddałam mu decyzje, karierę i moje pieniądze"

Ponadto, Anna Dereszowska przyłapana na romantycznej wycieczce rowerowej z partnerem Piotrem Grabowskim zaprzecza plotkom o rozstaniu (zobacz), a Kinga Rusin i Małgorzata Rozenek walczą o pozycję największej gwiazdy jesiennej ramówki TVN.

Tradycyjnie nie zabraknie także modowego sądu Joanny Horodyńskiej i Ady Fijał na temat Kory, Maćka Rocka i Krystyny Mazurówny oraz felietonu Karoliny Korwin Piotrowskiej na temat fenomenu Marty Grycan.

Reklama

Numer w sprzedaży od jutra w cenie promocyjnej, 1,99 złotych. A tak wygląda okładka: