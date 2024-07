Już jutro w sprzedaży w całej Polsce pojawi się nowy numer magazynu "Flesz" z Edytą Górniak na okładce! Diwa jest w trakcie nowej trasy koncertowej "Love 2 Love", jednak wciąż duże zainteresowanie wzbudza jej znajomość ze znanym muzykiem, Michałem Nocnym. W środku nowe zdjęcia artystów. Czy to tylko przyjaźń? A może już coś więcej?

Reklama

Zobacz: Tak wygląda nowy facet Edyty Górniak? Mamy dowody

Co jeszcze w numerze? Rafał Maślak i jego plany co do ukochanej, Kamili Nicpoń. Czy Mister oświadczy się jej jeszcze w tym roku? Ponadto - jak ostatecznie będzie wyglądać suknia ślubna Dody? Do tej pory widzieliśmy dwie kreacje, z których żadna nie będzie tą właściwą!

Zobacz: Doda o swojej sukni ślubnej: "Jest całkiem niezła"

A także: Czy Anja Rubik rzeczywiście przechodzi kryzys w swoim małżeństwie? Nowości z życia Ani Wendzikowskiej, Pauliny Krupińskiej oraz Weroniki Rosati. Dużo mody, stylu i urody - i to wszystko w cenie 1,99 zł!

Zobacz także

Nowy Flesz od jutra w kioskach.

Zobacz: Kryzys w małżeństwie Anji Rubik i Sashy Knezevica?!