Już jutro w sprzedaży pojawi się nowym numer magazynu "Flesz". Na okładce - jedna z najgorętszych gwiazd ostatnich dni - Edyta Górniak. W życiu diwy ostatnio bardzo dużo się dzieje. Artystka zrezygnowała m.in. z roli trenerki w programie The Voice of Poland. Redakcja poznała prawdziwy powód takiej decyzji. Przypomnijmy: Wystąpi czy nie? Edyta Górniak oficjalnie skomentowała swój udział w The Voice 6

Co jeszcze w numerze? Joanna Horodyńska ostro o stylu gwiazd. Kto jest największą nudziarą w polskim show-biznesie? Małgorzata Socha w końcu przeprowadziła się do nowego domu. Jak urządziła pokój córki? A także - Anna Mucha, Patricia Kazadi oraz Ada Fijał - te gwiazdy też ubierają się w sieciówkach. Ponadto - "Modnie się ogrzej" - czyli przegląd sukienek i swetrów i spodni z dzianiny.

