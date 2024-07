Rihanna ma najświeższe trendy w małym palcu, a czasem nawet sama je dyktuje.

Na przykład rok temu nosiła naszyjniki z zawieszką w kształcie kłódki (oczywiście pochodził z pokazu Chanel na jesień 2014!)

Wtedy to był naprawdę pożądany dodatek:)

Minęło dwanaście miesięcy i na koncercie w Kielcach kłódka zawisła się na szyi Edyty Górniak. Piosenkarka, która słynie z tego, że nie oszczędza na garderobie tym razem zaskoczyła i wybrała naszyjnik z kolekcji Mohito (kosztuje tylko 29,99 zł).

Pisaliśmy już o fascynacji polskiej wokalistki jej zagraniczną koleżanką (zobaczcie: Która to Edyta Górniak, a która Rihanna? Na pierwszy rzut oka trudno powiedzieć). Myślicie, że Rihanna to dobry wzór do naśladowania? A może Edyta Górniak powinna znaleźć własny styl?

