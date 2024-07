Edyta Górniak i Joanna Krupa zostaną gwiazdami reality show, które nakręci Rinke Rooyens! Jak donosi nowe "Party", ostatnio paparazzi przyłapali całą trójkę na wspólnym lunchu w Beverly Hills, w eleganckiej włoskiej restauracji Il Pastaio. Podobno zdjęcia do nowego programu z udziałem gwiazd mają ruszyć jeszcze w wakacje, a będą kręcone i w Polsce, i w Stanach.

Chcę to produkować, bo i Edyta, i Joanna są w ciekawym momencie swojego życia. Każda z nich w pewnym sensie zaczyna nowy rozdział. Jedna niedawno zamieszkała w Los Angeles, drugą czeka rozwód z mężem. Prowadzimy właśnie zaawansowane rozmowy na ten temat. Przede wszystkim szukamy stacji, która byłaby zainteresowana tym projektem. To duża produkcja, kręcona głównie w USA, więc niewykluczone, że skorzystamy też z tamtejszego zaplecza technicznego – zdradził w rozmowie z "Party" Rinke Rooyens.

Jakie sekrety ujawnią w reality-show Górniak i Krupa?

Fani Joanny Krupy i Edyty Górniak liczą, że gwiazdy ujawnią pikantne szczegóły ze swojego życia, co dodatkowo podbije słupki oglądalności. Widzowie chcieliby zajrzeć do ich sypialni i na salę sądową, gdzie Krupa będzie walczyć z mężem Romainem Zago o podział majątku. Ale czy panie będą tak odważne, by pokazać ludziom również swoje słabości?

