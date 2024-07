Maria Szafirska wyprowadziła się z domu Krystiana Wieczorka! Według najnowszych doniesień Faktu, związek aktorów serialu "M jak miłość" przechodzi poważny kryzys. Informator tabloidu twierdzi, że para od jakiegoś czasu wciąż się kłóciła. Wieczorkowi i Szafirskiej zaczęła ponoć przeszkadzać zbyt duża różnica wieku. 41-letni aktor nie chciał ponoć wychodzić ze swoją 24-letnią ukochaną na spotkania z jej znajomymi.

On jest bardzo zamknięty w sobie. Maria zawsze namawiała go, by poznał jej znajomych, ale po jednym wspólnym wyjściu stwierdził, że to nie jego bajka - zdradziła znajoma Szafirskiej.

Partnerka Krystiana Wieczorka zaczęła więc wychodzić sama. Późne powroty do domu stały się ponoć przyczyną wielu kłótni. Ostatecznie młoda aktorka postanowiła się wyprowadzić, co ma pomóc odbudować ich relacje.

Stwierdziła, że przyda im się trochę oddechu i wyniosła walizki do mieszkania koleżanki. Obawiała się, że jeśli tego nie zrobi, to ich związek zakończy się rozstaniem. Teraz Krystian przynajmniej nie denerwuje się o jej eskapady, odpadł więc powód do kłótni. No i jak widzą się rzadziej, to bardziej za tobą tęsknią, co dobrze przekłada się na ich relacje.