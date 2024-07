Kuba Wojewódzki to bez wątpienia jedna z najbardziej kontrowersyjnych osobowości telewizyjnych. Dziennikarz słynie z odważnych wypowiedzi i z tego, że na bieżąco komentuje to co dzieje się w polskim show-biznesie. Ostatnio sporo emocji wzbudził wywiad dla Gazety.pl, gdzie odniósł się między innymi do konfliktów z byłymi już kolegami. Przypomnijmy: Wojewódzki pierwszy raz tak szczerze o Figurskim. Ma dla niego jedną radę

Reklama

Z tego wywiadu szczególnie dumna była ukochana showman''a, która udostępniła wywiad na Facebooku. Renata Kaczoruk już dłuższy czas widywana jest w towarzystwie dziennikarza i wspiera go we wszystkich jego działaniach. Jak wiadomo Wojewódzki określany jest królem TVN-u, a modelka najwyraźniej już poczuła się jak królowa. Na Instagramie zamieściła zdjęcie w koronie i dodała zabawny podpis:

#krolowa#pierwszadama#tvnu#

Pasuje jej?

Zobacz: Dziewczyna Wojewódzkiego reklamuje drogi butik. Zastąpiła w kampanii Szulim



Zobacz także





Reklama

Wojewódzki z dziewczyną na premierze filmu: