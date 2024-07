To ile zarabiają w Polsce blogerki modowe, na pewno zastanawia wiele z was. To samo tyczy się Kasi Tusk i jej popularnego bloga szfiarskiego. Córka premiera zarabia ponoć 50 tysięcy złotych miesięcznie. Sama odrzuca te informacje. Ale jak jest naprawdę? Dowiecie się już jutro z najnowszego 13. wydania magazynu "Flesz"!

Reklama

A co jeszcze znajdziecie w nowym numerze "Flesza"?

Promocje, promocje i jeszcze raz promocje. Redakcja magazynu wybrała dla was najciekawsze perełki z polskich sklepów, w cenach obniżonych nawet o -70%!. Dowiedz się co spakować na wyjazd i jak robić zakupy podczas wyprzedaży.

W najnowszym "Fleszu" nie zabraknie również nowinek ze świata gwiazd. Romans Beaty Tadli i Jarosława Kreta zaprowadził ich do...sądu!

Oraz zdjęcia i informacje o najgorętszym ślubie ostatnich dni, czyli Roberta Lewandowskiego.

Zobacz także

Reklama

Zachęcamy do lektury!