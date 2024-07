Od kilku tygodni w mediach pojawiają się informacje o tym, że syn Maryli Rodowicz planuje otworzyć własną restaurację w Krakowie. Według prasowych doniesień Rodowicz nie tylko wspomaga finansowo nowy biznes Jana Jasińskiego, ale także bierze udział w planowaniu wystroju wnętrz restauracji. Zobacz: Syn Rodowicz otwiera restaurację. Maryla tez ma mieć swój udział w jej tworzeniu

Okazuje się jednak, że nie tylko syn Maryli Rodowicz otwiera własny biznes. Jak donosi tygodnik "Rewia" Katarzyna Jasińska będzie właścicielką cukierni. Co więcej, rodzeństwo artystki zamierza ze sobą współpracować. W lokalu Jana Jasińskiego będą serwowane ciasta właśnie z cukierni jego siostry.

Zdecydowaliśmy, że trafią tam moje wypieki, a w restauracji codziennie zagoszczą dwa ciasta dnia do wyboru. Na stałe, do kawy, będą podawane moje ulubione ciasteczka pieguski, do których ręcznie robię czekoladowe kuleczki - przyznała córka Maryli Rodowicz.