Podczas środowej konferencji TVP zaprezentowała wykonawców "Sylwestra Marzeń 2022/2023". Dzień wcześniej w mediach pojawiła się elektryzująca wiadomość o występie zagranicznej artystki - miała to być sama Dua Lipa! Burmistrz Zakopanego, w którym odbędzie się impreza, zdementowała te informacje. Zapewnia jednak, że stacja ściągnęła inną światową gwiazdę. Kogo?

W sprawie Sylwestra TVP pojawiło się kilka oficjalnych i nieoficjalnych informacji. Z tych pewnych wiemy już, że na scenie zaprezentują się m.in. Justyna Steczkowska, Marina Łuczenko-Szczęsna, Zenek Martyniuk, zespół Weekend, Viki Gabor, Sławomir i Kajra, Golec Orkiestra, Daria, Don Vasyl, Edyta Górniak, Maja Hyży czy Kuba Szmajkowski. Część z tych gwiazd zaprezentowała się na specjalnej konferencji prasowej, poświęconej imprezie.

Prawdziwą sensację wzbudziły jednak plotki o występie zagranicznej gwiazdy. Portal WP dowiedział się, że stacja TVP prowadzi negocjację z samą Duą Lipą - jedną z najpopularniejszych artystek na świecie. Te jednak szybko zostały zdementowane przez burmistrza Zakopanego:

My już wiemy, kto to będzie, ale to na razie tajemnica. To będzie gwiazda światowego formatu porównywalna do tych, które TVP zapraszało do Zakopanego w poprzednich latach. Nie będzie to jednak na pewno wokalistka Dua Lipa, której przyjazd do Zakopanego zapowiadał kilka dni temu jeden z portali - powiedziała Agnieszka Nowak-Gąsienica, wiceburmistrz Zakopanego, w rozmowie z Onet.pl.