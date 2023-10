Już tylko kilkanaście dni pozostało do zakończenia roku 2022, a co za tym idzie, wielkimi krokami zbliża się Sylwester Marzeń TVP. Od pewnego czasu do mediów napływają informacje na temat gwiazd, które wystąpią na scenie w Zakopanem, ale tym razem pojawiła się prawdziwa petarda. Jak udało się ustalić portalowi WP, wiele wskazuje na to, że na Sylwestrze Marzeń TVP być może zobaczymy gwiazdę światowego formatu - Dua Lipę! Sprawdźcie szczegóły.

Sylwester Marzeń TVP: Dua Lipa wystąpi w Zakopanem?

Jeszcze kilka dni temu mówiło się, że na Sylwestrze Marzeń TVP zabraknie zagranicznej gwiazdy na miarę Jasona Derulo, bo stacja w tym roku chce postawić głównie na polskich artystów. Jednak według informacji uzyskanych przez Wirtualną Polskę, tak naprawdę stacja prowadzi jeszcze intensywne rozmowy z wielkimi, zagranicznymi gwiazdami i nie chce przedwcześnie pochwalić się wielkimi wieściami. Portal jednak informuje, że bardzo prawdopodobne jest to, że w tym roku na zakopiańskiej scenie zobaczymy... Dua Lipę!

- W tym roku stacja ma odpalić prawdziwą petardę. Z informacji, do których dotarła Wirtualna Polska, wynika, że od dłuższego czasu prowadzone są rozmowy z dużymi nazwiskami z muzycznej branży. Jednym z nich ma być Dua Lipa - informuje WP.

Wp dodaje, że "o kształcie rozmów z przedstawicielami zagranicznych gwiazd wie tylko garstka wysoko postawionych w TVP ludzi". Przypomnijmy, że już w najbliższą środę, 14 grudnia, ma odbyć się konferencja prasowa dotycząca właśnie Sylwestra Marzeń TVP. Wszystko wskazuje jednak na to, że stacja nie zdecyduje się ujawnić nazwiska zagranicznej gwiazdy, która najprawdopodobniej pojawi się na zakopiańskiej scenie i będzie trzymać tę niespodziankę dla widzów do ostatniej chwili.

Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak cierpliwie poczekać na oficjalne wieści. Jeżeli jednak informacje uzyskane przez media się potwierdzą i Dua Lipa wystąpi na Sylwestrze Marzeń w Zakopanem, to rzeczywiście można mówić o prawdziwej, muzycznej petardzie! Przypomnijmy, że podczas Sylwestra orgaznizowanego przez TVP mają wystąpić również wielkie gwiazdy polskiej sceny, jak Justyna Steczkowska, Sławomir i Kajra, Sara James, czy Golec uOrkiestra. Będziecie oglądać?

