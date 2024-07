"W połowie XIX wieku baron Georges Haussmann wyburzył i przebudował w Paryżu kilka dzielnic, realizując szerokie aleje, parki (Lasek Buloński), place gwiaździste (Place de l'Étoile) oraz słynne dziś bulwary. Miasto wzbogaciło się wtedy o prawie 100 km nowych ulic, tysiące nowych budowli, w tym gmach wielkiej opery! To właśnie dzięki niemu Paryż stał się tym, czym jest dzisiaj i za co tak bardzo go kochamy! Prezentowane drzwi to typowe hausmannowskie drzwi ze wspomnianego okresu. Zagwarantują mi w domu odrobinę Paryża, bez ogromnego remontu – to naklejka w skali 1:1 zaprojektowana przez najbardziej zagadkowego projektanta – Maisona Martina Margielę! Mam nadzieję, że zmieszczą się pod moją choinką!"

Karolina Janik,

redaktor

