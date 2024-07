Podczas piątkowego pokazu nowej kolekcji Mariusza Przybylskiego Paulina Drażba i Paulina Smaszcz-Kurzajewska zaliczyły wpadki. Prezenterka TVP wybrała na tę okazję ukochaną przez siebie czerń, którą skontrastowała różowymi sandałkami na obcasie i dwukolorowymi paznokciami. Spódnica o modnej długości midi i crop top to zestawienie, które niezaprzeczalnie jest bardzo na czasie. Jednak w jej wersji wyglądało to trochę dziwnie. Niestety ten look totalnie do niej nie pasuje.

Paulina Smaszcz-Kurzajewska jest piękną kobietą, jednak jej ostatni look zaliczamy do nieudanych. Seksowna sukienka prześwitywała i można było zobaczyć jej pośladki i bujny biust. Gwiazda nie ma się czego wstydzić, bo figurę ma ładną, jednak w jej wieku powinna postawić na coś bardziej odpowiedniego. A wy jak uważacie?

