Niestety, wciąż wiele osób, które doświadczają przemocy na tle fizycznym czy psychicznym, boi się lub wstydzi o tym mówić. Zaledwie 23-letnia gwiazda TVN opowiedziała o swoim dramacie dopiero po upływie dwóch lat! Wyznała, że sama przez długi czas sądziła, że być można ona jest winna napaści, której padła ofiarą. "To, co się wydarzyło dwa lata temu nie powinno w ogóle mieć miejsca" - podkreśliła.

Olga Kleczkowska zdobyła rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "Top Model". W trakcie 8. edycji show wyróżniała się nietuzinkową urodą i profesjonalnym podejściem, co zapewniło jej uznanie jurorów oraz widzów. Po zakończeniu programu kontynuowała karierę w modelingu, współpracując z wieloma markami i realizując sesje zdjęciowe w Polsce oraz za granicą.

Stała się również bardzo aktywna na Instagramie, gdzie śledzi ją obecnie już przeszło 200 tysięcy użytkowników. To właśnie tam otworzyła się przed fanami i podzieliła się swoim doświadczeniem w poruszającym wpisie. Gwiazda TVN wyznała, że dwa lata temu padła ofiarą przemocy seksualnej. Oprawcą była osoba, której ufała i z którą łączyły ją bliskie relacje.

Olga Kleczkowska podkreśliła, że wiele osób wciąż nie rozumie, czym jest świadoma zgoda, a oprawcami często okazują się partnerzy lub osoby z najbliższego otoczenia. Wyznanie to było dla niej ważnym krokiem w procesie radzenia sobie z traumą.