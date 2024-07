Kilka tygodni temu Szymon Majewski skompromitował swojego kolegę z konkurencyjnej stacji, podsyłając mu sobowtóra Agnieszki Radwańskiej. Prowadzący program "Się kręci" uwierzył, że rozmawia ze słynną polską tenisistką, która jest jego wielką idolką. Maciej Dowbor przeprowadził wywiad z podstawioną Radwańską a ich rozmowę obejrzało miliony widzów przed telewizorami. Dopiero kilka godzin później gwiazdor stacji Polsat dowiedział się, o podstępie Majewskiego. Majewski w swoim show wyemitował wpadkę Dowbora, który dla wielu osób stał się pośmiewiskiem.

Okazuje się, że Maciej Dowbor wciąż nie może wybaczyć Majewskiemu zaistniałej sytuacji. W rozmowie z "Super Expressem" prezenter zapewnia, że zemści się na koledze. Przy okazji wyśmiewa porażkę prowadzącego, którego program najprawdopodobniej zniknie z ramówki TVN.

- To był znakomity żart, dzwoniłem do Szymona następnego dnia z gratulacjami. Mam pomysł na zemstę, ale zrealizuję go w najmniej podziewanym momencie. Podejrzewam, że Szymon już nerwowo ogląda się za siebie, obawiając się wkrętu. Udało mu się na wkręcić, ale nie udało się utrzymać programu w ramówce- żartuje w rozmowie z tabloidem.