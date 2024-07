Dorota Zawadzka swoje czasy największej popularności ma już dawno za sobą. Dziś już sporadycznie pojawia się na salonach. W miniony weekend była telewizyjna gwiazda gościła na Karuzeli Cooltury w Świnoujściu. Zobacz: Letnie gwiazdy na deptaku w Świnoujściu

Superniania, gdy była na topie podjęła walkę ze swoją nadwagą. Udział w "Tańcu z gwiazdami" oraz przejście na specjalną dietę pozwolił jej zrzucić aż 18 kilogramów. W tamtym czasie Zawadzka promieniała i można powiedzieć, że przechodziła drugą młodość. Jednak, gdy popularność zaczęła przemijać, to jej waga zaczęła wracać do stanu pierwotnego.

Podczas imprezy w Świnoujściu mogliśmy zobaczyć, że była telewizyjna gwiazda znów przestała o siebie dbać. Nietrafione letnie stylizacje podkreślały jej fałdy na ramionach, a wyraźnie zaokrąglona twarz wskazuje na to, że Zawadzka nie radzi sobie z efektem jojo.

Być może chęć powrotu do show-biznesu zmobilizowałaby Supernianię do zatroszczenia się o swoje zdrowie i figurę? Przebywając nad morzem mogła podpytać chociażby Kamila Durczoka, który aktualnie może pochwalić się nienaganną prezencją, o to jak udaje mu się trzymać linię. Zobacz: Wyszczuplony Durczok na Kazureli Cooltury. Jaką stosuje dietę?

