Czasy popularności Doroty Zawadzkiej już dawno przeminęły. Superniania co jakis czas jednak postanawia o sobie przypomnieć. Robi to poprzez swój profil na portalu społecznościowym, na którym komentuje osobowości show-biznesu. Zawadzka krytykowała już między innymi programy "Top Model" i "Surowi rodzice" oraz podpadła Katarzynie Skrzyneckiej i Karolinie Korwin Piotrowskiej. Tym razem celebrytka postanowiła skrytykować Maję Sablewską.

- Pamiętam, gdy w X-Factor kazała pewnemu 17-latkowi rok nie chodzić do McDonaldsa i potem wrócić do programu. Była to wyjątkowo nietaktowna wypowiedź. Niejedyna zresztą w tym stylu. Osobowość nie jest na wagę. Styl także nie - napisała na Facebooku Superniania.