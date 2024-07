Dorota Szelągowska skomentowała ślubne plany swojego byłego męża Adama Sztaby! Gwiazda "TVN Style" po raz pierwszy odniosła się do informacji o planowanej uroczystości i samego związku Adama Sztaby z Agnieszką Dranikowską. Juror "Must Be The Music" chce bowiem poślubić swoją agentkę, która zaledwie kilka tygodni temu urodziła mu dziecko.

Nic nie wiem o tej uroczystości, ale życzę Adamowi wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że tym razem ułoży mu się lepiej - w rozmowie z "Twoim Imperium" skomentowała Dorota Szelągowska.

Przypominamy, że Dorota Szelągowska i Adam Sztaba tworzyli szczęśliwy związek przez 11 lat. Para rozstała się zaledwie kilka miesięcy po ich głośnym ślubie w 2013 roku. Muzyk związał się wówczas ze swoją agentką, Agnieszką Dranikowską. Sztaba w ostatnim wywiadzie dla magazynu "VIVA!" przyznał, że rozwód z Szelągowską traktuje jako porażkę.

Dorota Szelągowska komentuje ślubne plany byłego męża.

Adam Sztaba zamierza poślubić swoją obecną partnerkę.