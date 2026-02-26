Po ćwierć wieku pracy Michał Piróg zdecydował się zamknąć niezwykle ważny rozdział swojego życia zawodowego. Decyzję ogłosił publicznie 26 lutego, publikując na Instagramie szczery i emocjonalny wpis, w którym podsumował swoje 25 lat związane z TVN. Za lata wspólnej pracy dziękują mu twórcy "Top Model", programu, z którym związany był od samego początku.

Twórcy "Top Model" dziękują Michałowi Pirógowi

Trudno sobie wyobrazić kolejne edycje "Top Model" bez Michała Piróga, który był nieocenionym wsparciem dla uczestników. Był ich dobrym duchem nie tylko w programie, ale nierzadko pozostawał przyjacielem na lata. Jego decyzja o zakończeniu współpracy z TVN, jest emocjonalna dla wielu jego współpracowników. Twórcy '"Top Model" opublikowali serię wspominkowych zdjęć i napisali:

Dziękujemy Ci za zaangażowanie, energię i serce wkładane w każdy odcinek. To była niezwykła wspólna przygoda – od pierwszych chwil na antenie w „Drodze do gwiazd”, przez kolejne wyzwania, aż po momenty w „Top Model”, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Byłeś dobrym duchem uczestników – zawsze stojącym za nimi murem. Jako tancerz, choreograf i aktor zachwycasz talentem i oddaniem. Kibicujemy Ci na tej nowej drodze i coś czujemy, że nasze ścieżki jeszcze się skrzyżują... Dziękujemy za wszystko!

Michał Piróg odchodzi z TVN po 25 latach

Uwielbiany gwiazdor żegna się z TVN po 25 latach. W pożegnalnych słowach Michał Piróg nie ukrywał wzruszenia, dziękując za niezwykłą przygodę i podróż, którą umożliwiła mu stacja TVN. "Podjąłem jednak decyzję, że nadszedł czas na nowe. Zamykam skrzynię pełną skarbów i otwieram szeroko okno na nowe i nieznane" – napisał w poruszającym wpisie.

Co dalej z Michałem Pirógiem?

Odejście Michała Piróga z TVN dotyczy nie tylko jego samego, ale również setek tysięcy widzów przywiązanych do jego obecności na antenie. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji, od lat 2001-2002 jako choreograf i tancerz w "Droga do gwiazd", następnie w latach 2007-2012 i 2015–2016 jako juror „You Can Dance - Po prostu tańcz!”, a od 2010 roku jako współprowadzący "Top Model". Jakie ma plany na dalszą karierę? Jak informuje Plejada, Michał Piróg chce rozwijać swoją miłość do tańca oraz aktorstwa.

Michał myślał o zmianie już od jakiegoś czasu. Głośno mówił o tym, że potrzebuje nowego otwarcia. Wszyscy rozumieją jego decyzję i nie dziwią się, że po tylu latach chce postawić bardziej na siebie. Nie jest tajemnicą, że jak dotąd głównym skojarzeniem z Michałem Pirógiem było ''Top Model'', a on chce teraz bardziej postawić na aktorstwo. Od jakiegoś czasu realizuje się w tym i to go napędza. Aktorstwo i choreografia - w tym chce się teraz spełniać. W TVN-ie wszyscy mu kibicują i - tak, jak on sam zaznaczył - drzwi dla niego będą zawsze otwarte przekazał Plejadzie informator.

