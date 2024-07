Dorota Gardias pojawiła się na wczorajszej prezentacji najnowszej kolekcji Simple CP. Gwiazda miała na sobie prosty zestaw w klasycznych kolorach. Ciemne rurki, top i botki peep-toe uzupełniła szarym płaszczem, okularami przeciwsłonecznymi i pojemną torebką.

Naszą uwagę zwrócił, jednak ostatni element jej stylizacji. Jak się okazuje torebka, którą miała tego dnia gwiazda to element kolekcji Michaela Korsa. Jest to model o nazwie Hamilton i trzeba za niego zapłacić ok. 1369 zł.

Podoba się wam ta torebka?