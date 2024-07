W 2013 roku przebojem był utwór "My Słowianie" Donatana i Cleo. Wpadająca w ucho piosenka spotkała się z pozytywnym przyjęciem przez słuchaczy, internautów (ponad 30 milionów wyświetleń na YouTube!), a nawet odbiła się echem za granicą. Taki sukces zobowiązuje, dlatego "Dzień Dobry TVN" zaprosiło do swojego studia duet, który zdradził, że w nowym roku nie chcą być jeszcze na topie. Zobacz: BBC zachwycone polskim teledyskiem

- Mam nadzieję, że w przeciwieństwie do tego, 2014 rok nie będzie należał do nas. No bo 2013 należał i musi być sinusoida. Cały czas. Postaramy się by był dół. W ogóle w 2014 cyfry nas nie interesują, chcemy nagrać zupełnie inne utwory - powiedział Donatan.