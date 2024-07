1 z 12

W sobotni wieczór odbył się drugi koncert w ramach festiwalu Top Trendy 2014. Tym razem najpopularniejsi artyści w Polsce stanęli do rywalizacji o tytuł największego przeboju ostatnich 12 miesięcy. Rywalizacja była zacięta, ale ostateczny głos należał do telewidzów i słuchaczy radia RMF MAXX, którzy jednogłośnie wybrali hit Donatana i Cleo "My Słowianie". Przypomnijmy: Poznaliśmy największy przebój roku Top Trendy 2014

Z pewnością takiej decyzji pomógł występ wokalistki i jej armii seksownych tancerek, które tym razem zawładnęły sceną i nie tylko. Również na ściance panie prężyły swoje wdzięki ku uciesze fotoreporterów. Wśród tancerek nie mogło zabraknąć oczywiście Oli Ciupy i Pauli Tumali, które są już częścią ekipy Donatana i Cleo. Wszyscy chętnie pozowali do zdjęć z niekłamaną satysfakcją - rok temu producent był na Top Trendy w roli niemalże egzotycznego gościa, a teraz okazał się najmocniejszym punktem festiwalu.

Zobaczcie seksowne Słowianki Donatana w Sopocie: