Donald i Melania Trumpowie już w Polsce! Prezydent Stanów Zjednoczonych w towarzystwie swojej żony Melanii już wylądował w Warszawie tuż po godzinie 22:00. To początek oficjalnej wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Polsce. Po przylocie, para prezydencka udała się prosto do hotelu. Właściwa część wizyty rozpocznie się w czwartek rano i pozostanie do godzin popołudniowych. Następnie uda się do Niemiec na szczyt G20.

