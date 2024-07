Dominika Kulczyk pojawiła się na wręczeniu Nagród Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w rozkloszowanej sukience. Jednak, to na co zwróciłyśmy uwagę, to jej kopertówka. Plastikowe cacko w kształcie książki to projekt brytyjskiej designerki Charlotte Olympia, siostry modelki Alice Dellal.

Była żona księcia i córka milionera uwielbia ubrania i dodatki z najwyższej półki. Tym razem postawiła na "Book of Spels", która w jednym ze sklepów internetowych kosztuje ponad 4,500 złotych. Jak widać niektórym to się powodzi... :)