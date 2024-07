Dominika Kulczyk zadebiutowała tej wiosny jako prowadząca program "Efekt Domina" w którym pokazywała widzom jak łatwo można pomagać krajom w których żyje się zdecydowanie gorzej niż w Polsce. Prezentowała również swoje zagraniczne wyprawy humanitarne podczas których skupiała się na pomocy innym. Niestety widzowie nie docenili starań Kulczyk w wyniku czego jej produkcja przegrywała z konkurencją. Przypomnijmy: Program Kulczyk miał być hitem wiosny. Milionerka przegrywa z konkurencją

Wiele osób zarzucało milionerce, że jako osoba z wyższych sfer, nie będzie wiarygodna w roli osoby, która chce się skupić na pomocy innym. Ona jednak łamała stereotypy i z powodzeniem realizowała kolejne misje humanitarne. W rozmowie z "Party Kids" Dominika zdradziła, że ciężko znosi każdą podróż na obcy ląd z kilku względów. Najtrudniej jest jej pogodzić się z tym, że nie wszystkim może pomóc. Jak sama przyznaje - wielokrotnie pojawiały się myśli o adopcji i sprowadzeniu dzieci do Polski.



Party: Czy podczas którejkolwiek z misji dzieci poprosiły, byś zabrała je do siebie, do Polski?

Dominika Kulczyk: Nie raz, nie dwa. Oczywiście z każdej wyprawy najchętniej przywiozłabym ze sobą dwoje albo troje, ale jest to niemożliwe.

Party: Nigdy nie myślałaś o adopcji?

Dominika Kulczyk: Wielokrotnie, bo jako matka każdemu z tych dzieci chciałabym stworzyć normalny dom. Ale jak spośród tysiąca potrzebujących miałabym wybrać tylko jedno? Nie mogę bawić się w Boga i decydować, komu pomóc.