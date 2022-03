Zespół Blue Cafe wydał oświadczenie w sprawie koncertu TVP "Solidarni z Ukrainą"! 

To już pewne, Edyta Górniak nie pojawi się w najnowszej edycji "The Voice of Poland". Artystka zaledwie kilka dni temu poinformowała swoich fanów, że nie będzie trenerem w dwunastej edycji muzycznego talent-show. Od tamtej chwili z pewnością wszyscy widzowie "The Voice of Poland" zastanawiali się, kto zastąpi Edytę Górniak. Teraz media zdradziły nazwisko gwiazdy, która weźmie udział w hicie Telewizyjnej Dwójki! Justyna Steczkowska zastąpi Edytę Górniak w "The Voice of Poland" Edyta Górniak w szczerym wpisie na Instagramie nie ukrywała, że rezygnacja z udziału w dwunastej edycji "The Voice of Poland" była dla niej naprawdę bardzo trudna. Artystka przeprosiła fanów muzycznego programu, ale zapowiedziała, że być może w przyszłości znów zostanie trenerką. (...) To była dla mnie wewnętrzna batalia i ostatecznie bardzo trudna decyzja.. Ostatnie dwa lata, pełne nowych wyzwań dla Nas wszystkich, otworzyły przede mną wiele projektów, w które obecnie jestem zaangażowana. Projekty te wymagają ode mnie staranności i pełnej koncentracji podobnie, jak wypełnienie z oddaniem i zaangażowaniem roli Trenera w tym programie. Nie byłabym w stanie wykonać w równym stopniu wszystkich zobowiązań. Kłaniam się całej Produkcji i mojej Rodzinie „The Voice” ...❤️ Liczę, że spotkamy się już w kolejnym Sezonie- napisała Edyta Górniak. Według doniesień "Faktu" miejsce Edyty Górniak w "The Voice of Poland" zajmie Justyna Steczkowska! Artystka, która po raz ostatni wzięła udział w muzycznym programie w 2015 roku, po kilku latach przerwy wraca i znów będzie wybierać najlepszy głos w naszym kraju. Justyna bez wahania zgodziła się na powrót do programu, bo się za nim stęskniła. Choć...