Małgorzata Rozenek pokazała na swoim Instagramie swoje domowe dekoracje! Gwiazda zadbała, by jej mieszkanie na święta wyglądało perfekcyjnie, a cel... oczywiście został osiągnięty. Małgorzata zdradziła, że uwielbia ozdabiać dom, więc pewnie to nie koniec :)

Małgorzata Rozenek już przygotowuje się do świąt. Choć jest w trakcie zdjęć do nowej edycji "Projektu Lady" (wiosną w TVN), znalazła czas, by jej dom w święta wyglądał jak w bajce! Nie zabrakło m.in. pięknej gwiazdy betlejemskiej i innych ozdób, które robią wrażenie!

Jesteśmy pod wrażeniem i czekamy na kolejne zdjęcia!

U Małgorzaty już święta ;)

Małgorzata Rozenek dba o każdy szczegół!

Małgorzata Rozenek na planie Projekt Lady.