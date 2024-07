Książę William i książę Harry będą wspominać swoją mamę w programie dokumentalnym. Już za kilka miesięcy, 31 sierpnia, minie 20 lat od tragicznego wypadku we Francji, w którym zginęła księżna Diana. Od tamtej chwili media wiele razy pokazywały programy poświęcone ukochanej przez Brytyjczyków księżnej, którą okrzyknęli Królową Ludzkich Serc. Tym razem jednak - po raz pierwszy - swoimi wspomnieniami o księżnej Dianie postanowili podzielić się jej synowie, William i Harry.

Według doniesień zagranicznych mediów książęta William i Harry zgodzili się wziąć udział w nagraniu dwóch programów, w których będą dzielić się swoimi wspomnieniami o Dianie. Stacje BBC oraz ITV wyemitują dokumenty o księżnej w lipcu i sierpniu.

William i Harry wybrali do projektu bliskich przyjaciół i członków rodziny, by opowiedzieli o księżnej Walii. Niektórzy z nich będą mówić o niej publicznie po raz pierwszy. Dokument ITV w lipcu wspomni widzom o działalności charytatywnej Diany, skupiającej się m.in. na HIV, a także tym, jak zainspirowała synów do poświęcenia się sprawom humanitarnym. W sierpniu BBC skoncentruje się na fatalnej katastrofie w Paryżu, a przyjaciele i krewni wspomną ówczesne reakcje Anglii i całego świata - donosi Sunday Times.