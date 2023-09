Tak uczczono pamięć królowej Elżbiety II w pierwszą rocznicę jej śmierci. Wyjątkowy gest

Królowa Elżbieta II zmarła 8. września 2022 roku. Dokładnie rok i pięć miesięcy po ukochanym mężu, księciu Filipie. Związek najdłużej panującej brytyjskiej monarchini trwał aż 73 lata, to o trzy lata dłużej niż jej rekordowe panowanie. Królowa Elżbieta II o swoim ukochanym mężu, którego musiała pożegnać na zawsze w kwietniu 2021 roku, myślała do końca swoich dni. Wspomnienia o ostatnich chwilach Królowej Elżbiety chwytają za serce. Taka miłość prawie się nie zdarza. Królowa Elżbieta II kochała księcia Filipa do końca swoich dni Królowa Elżbieta II nie żyje, zmarła w otoczeniu rodziny. Ostatnie chwile swojego życia spędziła w zamku Balmoral. To nie tylko należąca do niej posiadłość, którą odziedziczyła po ojcu, Jerzym V, ale także miejsce w którym przed laty rozkwitała jej miłość do księcia Filipa. To była miłość długowieczna. Związek Królowej Elżbiety i księcia Filipa trwał aż 73 lata, to o trzy lata więcej niż jej panowanie na tronie. Po śmierci księcia Filipa w 2021 roku zaczęto zauważać, że królowa podupadła na zdrowiu. Jej serce do końca jej dni należało do ukochanego. Brytyjskie media donoszą, że królowa Elżbieta II do samego końca uwielbiała wspominać księcia: Jeśli wierzyć doniesieniom z Wysp, ostatnie dni upłynęły królowej Elżbiecie w bardzo pogodnym nastroju. Podobno bardzo dużo mówiła o księciu Filipie, to ogromna miłość jej życia. Panowała 70 lat, a jej związek z księciem trwał aż 73 lata - mówiła we "Wstajesz i Wiesz w TVN24 Ewa Ewart, dziennikarka TVN 24 i autorka filmów dokumentalnych. Zobacz także: "Królowa powoli gasła, ale gasła z jakąś niesłychaną godnością" Tak wyglądały ostatnie dni Elżbiety II Wyświetl ten post na Instagramie...