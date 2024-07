Doda zaśpiewa piosenkę Agnieszki Chylińskiej! Artystka wystąpi z zespołem Kombii na wspólnym koncercie z okazji 40-lecia istnienia zespołu. Wspólny występ Dody i kultowego zespołu budzi ogromne emocje. To jednak nie koniec niespodzianek. Okazuje się, że podczas wspólnego show piosenkarka wykona przebój zespołu O.N.A. "Kiedy powiem sobie dość" - podaje "Fakt". To wykonanie może przejść do historii muzyki. Decyzję o tym, że to właśnie Doda zaśpiewa ten utwór osobiście podjęli muzycy zespołu Kombii: Grzegorz Skwawiński oraz Waldemar Tkaczyk. Jak przyjmą to fani zespołu O.N.A.? Może być z tym różnie... Tym bardziej, że nikt nie zapytał o opinię w tej sprawie samej Agnieszki Chylińskiej.

Reklama

Postanowili ją zaprosić (Dodę - przypis red.), bo potrafi dać czadu na scenie i powinna się świetnie sprawdzić w ciężkich brzmieniach. Temat z Agnieszką w ogóle nie był podejmowany - czytamy na łamach tabloidu.

Jedno jest pewne - ten koncert zapowiada się znakomicie. Już teraz nie brakuje emocji wokół niego, więc gdy artyści staną na scenie 15 maja z pewnością będzie się działo! Uważacie, że Doda poradzi sobie z utworem Chylińskiej? I czy sama Agnieszka jakoś to skomentuje?

Zobacz też: Doda śpiewa w USA na weselach i do "hamburgera"?! Jest oświadczenie organizatora koncertów!

Zobacz także

Doda wystąpi z zespołem Kombii na wspólnym koncercie.

Mat. prasowe

Reklama

Czy Agnieszka Chylińska będzie zadowolona z wykonania przez Dodę przeboju "Kiedy powiem sobie dość"?