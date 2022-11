"Taniec z Gwiazdami 13": Doda wystąpiła w finale dwa razy. "Kreacja przebiła wszystko" 

Doda miała wczoraj bardzo pracowity dzień. Najpierw próby do występu w finale "Tańca z gwiazdami", potem wyjście - Wielka Gala Gwiazd Plejady, a w końcu i sam finał i występ przed kilkumilionową publicznością jednego z największych tanecznych show w Polsce. Trzeba przyznać, że w obu miejscach wypadła znakomicie. Jak zwykle zresztą. Ale poza tym, co widać był w telewizji i na ściance, na uwagę zasługuje jeszcze jeden fakt - Doda pojawiła się na publicznych i oficjalnych imprezach w towarzystwie Maxa Hodgesa. Zobaczcie, jak razem wyglądali. Zobacz także: Viki Gabor na gali postawiła na smokey eyes i czarną kreację! Mrocznie! Doda na gali z Maxem Hodges'em Choć na Wielkiej Gali Gwiazd Plejady 2021 pojawiło się wiele osobistości świata show-biznesu, Doda jak zwykle skupiła na sobie obiektywy aparatów i kamer. Gwiazda świetnie wie jak wywołać wrażenie 'wow' i znów to zrobiła, tym razem w odważnej i nietypowej stylizacji. Wieczorowa kreacja jednym przywodziła na myśl bollywoodzkie kreacje inni pisali, że wyglądała jakby dopiero co wyszła z wody. Choć nie było tego widać na ściance, artystce towarzyszył podczas gali Max Hodges. Po ostatnim głośnym rozstaniu z jej mężem, Emilem Stępniem, wygląda, że to on na dobre zdobył jej serce. Od wakacji tego roku, kiedy to paparazzi sfotografowali ich razem , w miarę regularnie widywani są w swoim towarzystwie - tak na imprezach, jak i prywatnie - Doda przedstawiła go nawet swoim rodzicom . Za kulisami gali Max i Doda wyglądali świetnie, przystojny amerykański gwiazdor porwał ją nawet do tańca. Jak widać gwiazdor coraz lepiej czuje się w naszym kraju i coraz częściej go tu widzimy. Niezależny finansowo aktor (niegdyś znany np. z dubbingu w serialu "Family Guy"), w Stanach kojarzony też z występami w portalu rozrywkowym...