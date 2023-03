"Love Island 7": Doda w kreacji Alexandre Vauthier prosto z wybiegu. Tak wystąpiła w show. ZDJĘCIA

Na ten moment czekają chyba wszyscy fani Dody i "Love Island". Już dziś wieczorem widzowie zobaczą nowy odcinek programu, w którym pojawi się gwiazda. W sieci pojawił się już krótki zwiastun, w którym Doda śpiewa swój hit dla uczestników randkowego show, ale media informują, że nie tylko po to artystka zjawiła się w Willi Miłości! Doda zrobi porządki w "Love Island"? Emocje w siódmej edycji randkowego show Polsatu nie opadają. W ostatnim odcinku Ola i Kamil z "Love Island" wybrali, która para musi pożegnać się z programem, a już dziś do "Willi Miłości" wejdzie jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Po tym, jak uczestniczki zaczęły atakować Olę Doda wyznała, że chce pojechać do Hiszpanii, żeby "zrobić porządek". Jak powiedziała, tak zrobiła! Doda poinformowała, że jest już w "Love Island", a z zapowiedzi nowego odcinka wynika, że artystka m.in. zaśpiewa swój hit "Melodia ta". To jednak nie koniec! W mediach pojawiła się informacja, co jeszcze Doda będzie robić w programie. Doda zrobi porządki w willi. W Kręgu Ognia Doda będzie czuwać nad przeparowaniem!- informuje portal pomponik.pl. Zobacz także: Doda nieźle namiesza w "Love Island 7". Już wylądowała w "kryjówce" i to... z kobietą! [WIDEO] Artystka podczas relacji na InstaStories pokazała kulisy przygotowań do swojego wejścia do programu. Wszystko wskazuje również na to, że gwiazda podczas spotkania z uczestnikami zareaguje na ich zachowanie wobec Oli, która została ostatnio zaatakowana m.in. przez Julię i Alicję. Przypominamy, że Doda zdradziła nam szczegóły wizyty w "Love Island" i przyznała, że pojechała tam "zrobić wiosenne porządki". Zobacz także: "Love Island 7": Alicja mocno podpadła...