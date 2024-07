Doda od jakiegoś czasu regularnie pracuje nad swoją figurą. Efekty wielogodzinnych treningów i ścisłej diety są powalające - Doda może pochwalić się perfekcyjnie wyrzeźbionym brzuchem i świetną talią. Przypomnijmy: Doda największą gwiazdą konferencji Sylwestra z Polsatem. Odsłoniła nogi na mrozie

Reklama

Są jednak tacy, którzy nie wierzą, że Doda wypracowała taką sylwetkę bez pomocy żadnych specyfików. Od kilku dni w sieci krąży dziwna kampania środków odchudzających, które miałaby stosować i reklamować właśnie piosenkarka. Na Facebooku pojawiają się linki do artykułów z niekorzystnymi zdjęciami artystki, które zaczynają się od słów: "Przyznaję, bardzo się wstydzę. Piosenkarka, Doda, w końcu się przyznała, i ujawniła w telewizji swoją…".

W treści dowiadujemy się więcej szczegółów - Doda zachwala środek odchudzający, dzięki któremu mogła schudnąć aż 9 kilo w ciągu miesiąca. Ten sam stosują też ponoć takie gwiazdy jak Jennifer Lopez, Kim Kardashian czy Jessica Simpson. Możemy również zobaczyć wyraźnie przerobione stare zdjęcia Rabczewskiej, które pokazują jak mocno przytyła, i jak udało się się schudnąć.

Jastrzabpost.pl postanowił skontaktować się w tej kontrowersyjnej sprawie z wokalistką. Doda szybko ucięła wszelkie spekulacje:

To jakieś bzdury - mówi

Czy sprawa trafi do sądu? Jest to w końcu wykorzystanie wizerunku bez jej zgody, co jest karalne.

Zobacz także

Zobacz: Zjawiskowe show to wizytówka Dody. Zapytano ją co chciałaby pokazać na Eurowizji. Zaskoczyła odpowiedzią

Reklama

Doda z chłopakiem na Sylwestrze: