Dagmara Kaźmierska była jedną z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek "Królowych życia". Kontrowersyjny show wreszcie został zdjęty z anteny. Wcześniej do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło wiele skarg od widzów w sprawie programu TTV. Choć produkcja zniknęła, jej największe gwiazdy odnalazły się w innych formatach. Laluna, Iza Macudzińska oraz Julia von Stein pojawiły się w "Diabelnie boskich" - także na antenie TTV. Natomiast Dagmara Kaźmierska wraca we własnym programie w Polsacie.

W ramach autorskiego reality-show Dagmara Kaźmierska będzie przemierzała Polskę, szukając partnera na życie. Widzowie będą mogli obserwować kandydatów, którzy będą starali się sprostać oczekiwaniom kontrowersyjnej celebrytki. Program "Dagmara szuka męża" pojawi się w Super Polsacie. Gwieździe towarzyszyć będą syn Conan oraz przyjaciel Jacek, którzy wystąpią w roli swatów.

Jedyne w swoim rodzaju trio sprawia, że wyprawa przeradza się w szaloną eskapadę, pełną komicznych perypetii, do których bohaterowie podchodzą z humorem i ogromnym dystansem do siebie

Już jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że Dagmara Kaźmierska będzie gwiazdą nowego show Polsatu — jak Doda. Teraz więcej szczegółów zdradził producent formatu, Wojciech Waśkiewicz. Zdjęcia do produkcji rozpoczęły się jesienią br.

Pozwoliliśmy bohaterom pójść na żywioł i zaskoczyła nas skala tego, co działo się na planie, niewyczerpana inwencja i energia całej trójki. Ekipa telewizyjna musiała być wyjątkowo sprawna, by nadążyć za akcją. Choć trudno w to uwierzyć, to wszystko wydarzyło się naprawdę. Zarówno sytuacje, jak i wszyscy bohaterowie są autentyczni. To będzie kawał świetnej telewizyjnej rozrywki

Co jeszcze wiemy o show?