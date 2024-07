Doda o szumie medialnym odnośnie jej rodziny związanego z przyrodnią siostrą:

- Byliśmy przygotowani na to, że pewnego dnia to być może trafi do mediów. Nie sądziliśmy, że poinformują je same zainteresowane. Takie rzeczy powinno się załatwiać w rodzinie. A to, w jakim stylu to zrobiły, pomogło mi podjąć ostateczną decyzję, że nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. My już dawno to przetrawiliśmy. Znam mnóstwo rodzin, które uśmiechają się do sąsiadów i wyglądają na szczęśliwe, a życie im się sypie. U nas jest na odwrót. Mamy bardzo mocną więź i przede wszystkim patent na to, żeby przetrwać. (...) Natomiast to, co dzieje się teraz, jest przykre, zwłaszcza dla moich rodziców, którzy są już starzy i nie są przecież osobami publicznymi. Jakim prawem ktoś roztrząsa ich życie prywatne na forum tabloidów, w telewizji? Dlatego sprawą zajmują się już prawnicy.