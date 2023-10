W miniony weekend królowa estrady wybrała się na urodzinową imprezę do swojego przyjaciela. Na wyjście z przyjaciółmi wybrała odważny look. Po powrocie do domu postanowiła jednak podzielić się z fanami swoimi głębokimi przemyśleniami. Posypały się liczne komentarze. O co chodzi? Koniecznie sprawdźcie szczegóły!

Doda w odważnej stylizacji

Nie da się ukryć, że ostatnio było naprawdę głośno na temat Dody. Wszystko przez liczne muzyczne wydarzenia, w których ta uczestniczyła, dając prawdziwy popis swoich wokalnych umiejętności. Równie wiele jednak działo się w jej życiu prywatnym. W końcu od dłuższego czasu wszyscy spekulowali o jej rozstaniu z ukochanym. Ostatecznie Doda definitywnie odcięła się od Dariusza Pachuta, kiedy światło dzienne ujrzało mocne oświadczenie managementu. Niedługo potem wszyscy mówili o nowej piosence wokalistki w towarzystwie Smolastego. Tymczasem Doda nadal nie przestaje zaskakiwać.

Instagram @dodaqueen

Ostatnio Doda zaprezentowała swoją odchudzoną sylwetkę w bikini. Tym razem z kolei wybrała skąpą, wyjściową stylizację. Gwiazda postawiła na sukienkę w odcieniu beżu. Odważny top nie tylko odsłania umięśniony i płaski brzuch, ale także duży dekolt. Z kolei mini-spódniczka eksponuje długie nogi. Uzupełnieniem stylizacji stały się wysokie szpilki. Wszystko przez to, że w miniony weekend ulubienica fanów udała się na imprezę urodzinową do swojego przyjaciela, który jednocześnie jest jej fryzjerem.

Instagram @dodaqueen

Ostatnio Doda zdradziła sekrety swojej sylwetki. Tym razem z kolei, tuż po imprezie, podzieliła się z fanami innym wyznaniem. Okazuje się, że gwiazda... nie lubi imprez!

- Pierwsze z 3 najbardziej szokujących rzeczy dla ludzi ,którzy poznają mnie bliżej ,a które nie wiedzieć czemu utrwaliły się ich stereotypowym postrzeganiu mojej osoby ,to… Że jestem introwertykiem i NIE LUBIE imprez???? Nie pamiętam kiedy byłam na jakiejś dyskotece czy zabawie do białego rana w klubie od tak po prostu. Poza branżowymi eventami, afterami po festiwalu czy koncercie ,Które traktuje jako część mojej pracy (Wiecie co to oznacza dla Introwertyka ????????) …….ostatni raz w klubie, wśród moich przyjaciół zajebiście bawiłam się na moim Divorce Party ????????CZYLI 2 lata temu - wyznała.

Następnie zdradziła, że z imprezy urodzinowej przyjaciela również wróciła bardzo szybko:

- A najgorzej jak mam spontaniczny wyrzut resztek ekstrawertyzmu i umawiam się ze wszystkimi, po czym już wieczorem żałuję tej decyzji i nie wiem jak odmówić spod czerwonego Koca, pod którym najlepiej spędzam wieczory. Ale mam fajnych przyjaciół którzy się na mnie nie obrażają i wiedzą że muszę być w łóżku po 23 nawet w dzień ich urodzin - skwitowała.

Ponadto w jednym z komentarzy wyznała, że jest totalną "zodiakarą".

Instagram @dodaqueen

Pod postem Dody posypały się liczne komentarze:, którzy utożsamiają się z artystką:

- Doda jesteś pełna sprzeczności ???? zawsze mi się wydawało, że piękni ludzie bardzo chętnie imprezują, żeby się pokazać, pochwalić urodą, figurą itd. a ty odwrotnie. Wszystkim się wydaje, że lubisz się stroić, a najbardziej lubisz wskoczyć w dres. Mogłoby się wydawać, że taka kobieta nie może się opędzić od facetów i to wykorzystuje, a ty jesteś wierna. - Mam tak samo???? - czytamy.

Wiedzieliście, że Doda tak bardzo stroni od imprez?

Instagram @dodaqueen