Doda nie żałuje wydawać pieniędzy na ubrania, o czym przekonaliśmy się kolejny raz. Gwiazda w swoim najnowszym teledysku "XXX", na którego realizację przeznaczyła prawie 300 tysięcy złotych, w jednej ze scen jest ubrana w buty Alexandra McQueena. Postanowiliśmy sprawdzić ile kosztują.



Wiązane do ud kozaki na obcasie to nie lada gratka dla fanów legendarnego projektanta. Na całym świecie ukazało się zaledwie 1000 par, a za jedną z nich trzeba zapłacić 8 700 złotych! Dla Dody nie ma jednak rzeczy nie możliwych. Jak dowiedziało się AfterParty.pl piosenkarka podczas pobytu w Los Angeles od razu zakochała się w tym modelu i po prostu musiała go mieć.



Czy uważacie, że takie buty są warte takich pieniędzy?



